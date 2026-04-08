Inter e Napoli: un calendario che si equivale ed il Como decisivo

Sette punti sono un’enormità, sia chiaro. Ed è veramente complicato pensare ad un’Inter che sbagli tanto, praticamente tutto, con un calendario, quello dei nerazzurri e degli azzurri che, più o meno, si equivale. L’unica cosa che si può notare è che, i ragazzi di Chivu, nonostante l’ultimo risultato roboante, non sono proprio al top. Scrive il CdS: “Il 5-2 rifilato alla Roma può far pensare a una capolista in condizioni smaglianti, ma non è proprio così. L’energia che Lautaro ha trasmesso alla squadra è stata decisiva nella fragorosa vittoria della sera di Pasqua, però il resto della compagnia non è così brillante. Con l’Atalanta (1-1) e a Firenze (1-1), l’Inter non si era mossa bene e aveva mostrato un po’ di sofferenza sul piano atletico. Soprattutto al Franchi, dopo una partenza a mille con il gol di Esposito si era fermata lasciando alla Fiorentina campo e iniziativa. Nemmeno il Napoli è al massimo della forma, però le gambe ancora girano. Alla 26ª Conte aveva 14 punti in meno di Chivu, in cinque giornate il distacco è stato dimezzato, il Napoli ha sempre vinto, l’Inter ha rallentato con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La spinta è diversa. Il Como appare decisivo. Lo sarà sia per l’Inter che per il Napoli, tutt’e due attese sul lago dalla squadra di Fabregas. Tocca prima alla capolista domenica sera, quando il Napoli qualche ora prima giocherà a Parma. A Como gli azzurri ci saranno nel primo turno di maggio, alla 35a giornata, ma se la squadra di Chivu esce indenne dalla trasferta comasca le possibilità di aggancio del Napoli perderanno consistenza. Il Como è per entrambe l’unico avversario in corsa per la Champions in calendario. Il resto del cammino finale si equivale e alla penultima giornata potrebbe addirittura coincidere con Inter-Verona e Pisa-Napoli, le due squadre in questo momento ultime in classifica.”

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