Il Napoli, comunque, si guarda intorno: Thiago Motta in cima alla lista

“Dieci anni dopo, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell’Italia non è da escludere”, scrive Il Mattino. D’altra parte non l’ha escluso l’allenatore, tantomeno De Laurentiis. Quindi, in casa Napoli, almeno ci si sta pensando. Secondo il quotidiano partenopeo, in cima alla lista azzurra ci sarebbe Thiago Motta. Si legge: “A ogni modo è chiaro che, mentre prima era soltanto una buona strategia per essere preparati a tutto, ora guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore diventa un obbligo per il Napoli. In cima alla lista dei candidati al momento c’è Thiago Motta, che era tra i nomi più papabili dopo la separazione da Spalletti nel 2023. All’epoca il tecnico volle rimanere al Bologna, portando in effetti il progetto tecnico dei rossoblù a un livello ancor più alto, mentre l’esperienza alla Juventus non è stata memorabile. Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi”

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