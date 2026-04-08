Il Mattino-Conte relax agli scavi di Ercolano con la moglie

Antonio Conte si è goduto un giorno di relax insieme alla moglie. Il tecnico azzurro, come riferisce Il Mattino, ha fatto visita agli scavi di Ercolano.

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“Visita agli Scavi di Ercolano del mister Antonio Conte e sua moglie: «La coppia estasiata dal sito». Questa mattina l’allenatore del Napoli Antonio Conte e sua moglie Elisabetta Muscarello, accompagnati da una guida abilitata dell’associazione “Le Capere. Donne che raccontano Napoli”, hanno visitato gli Scavi di Ercolano rimanendone incantati.

«La coppia è rimasta estasiata – dicono da Le Capere – dalla bellezza del sito archeologico. Non è la prima volta che curiamo le visite sul territorio, anche nel marzo 2025 curammo la visita in esclusiva presso il museo del tesoro di San Gennaro. Il mister e sua moglie sono molto appassionati di arte e amano dedicare nelle rare giornate di riposo della squadra delle visite nei luoghi di interesse storico artistico».

«Siamo contenti che la città di Ercolano tra gli Scavi archeologici ed il Vesuvio – commenta Gianluigi Noviello, fiduciario del CONI a Ercolano- sia diventata ormai una tappa fissa negli itinerari turistici degli atleti delle società partenopee». «Siamo molto felici come Pro Loco- ha detto Luca Coppola, presidente di Pro Loco e Costa del Vesuvio- di avere ricevuto questa visita in città dell’allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli, Antonio Conte che abbiamo premiato lo scorso anno, in occasione del ritiro a Dimaro, con una targa speciale.Speriamo che questa visita abbia potuto incuriosire e appassionare l’allenatore rispetto al patrimonio culturale di ercolano e alla sua storia millenaria, e che possa essere anche Ercolano un portafortuna»”.