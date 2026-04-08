Gol e vittorie, una curiosità che riguarda il Napoli di Conte

Il Napoli di Conte ha una particolarità che riguarda i gol di scarto, e le vittorie, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Col brivido, come contro il Milan. Il Napoli ormai sa vincere soprattutto con un gol di scarto. Ne fa uno, al massimo due se poi uno lo subisce, e conquista comunque tre punti fondamentali: è il Napoli targato Conte, dal suo arrivo in azzurro, è la squadra con più vittorie con un solo gol di scarto, 27, in tutta la Serie A. E il trend resiste ormai da tempo: l’ultimo successo con almeno due gol di differenza è datato 4 gennaio, 2-0 alla Lazio all’Olimpico. Da allora, in A, otto vittorie. Tutte con un solo gol di scarto, appunto”.

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