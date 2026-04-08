GAZZETTA-La Grande Bellezza del Napoli: Pranzo vista mare per Conte e Sorrentino

La “Grande Bellezza” è il film che ha regalato l’Oscar a Paolo Sorrentino. Antonio Conte è stato il protagonista di uno Scudetto storico vinto dal Napoli. Due elementi di spicco, uno del Cinema e l’altro del Calcio. Due amici che, come riporta la Gazzetta dello Sport, hanno pranzato insieme nel post Napoli-Milan.

“Marechiaro, i gabbiani, i gatti che dormono sul muretto, le barche ancorate, le onde che si infrangono senza disturbare, il sole che picchia: Antonio Conte e Paolo Sorrentino si sono goduti un pranzo insieme dopo la vittoria sul Milan allo stadio Diego Armando Maradona. A scegliere lo sfondo migliore, forse, il regista esteta napoletano, ma deve averci messo lo zampino anche il tecnico leccese, che di eccellenze partenopee se ne intende, soprattutto in ambito gastronomico. Per festeggiare Il Sorpasso (del Napoli), volendo omaggiare il capolavoro di Dino Risi, Conte e Sorrentino hanno scelto lo storico ristorante Cicciotto a Marechiaro, luogo simbolo della bellezza di Napoli, oltre che della buona cucina. Abbracciati e sorridenti, hanno posato insieme ai proprietari e alla moglie di Conte, Elisabetta. Avranno parlato della squadra campione d’Italia, attualmente seconda in classifica, della possibilità di insidiare l’Inter capolista, della stagione difficile per l’ecatombe di infortuni e della rinascita alle porte.