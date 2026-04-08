Galli: “Conte ct ideale, ma il Napoli non se ne priverà. Inter vicina allo scudetto”

“Darei la presidenza a Velasco, la squadra da allenatore a Valdano e la Nazionale a Marcelo Bielsa per non scontentare nessuno degli italiani! Ma questo è un sogno, tornando alla realtà, Conte ha tutto per fare il ct, ha esperienza, capacità di muoversi nella complessità del calcio dentro e fuori dal campo, ma in tutto questo non credo che il Napoli voglia privarsene.

Prima di questa giornata avevo detto che se l’Inter avesse mantenuto la distanza sulla seconda avrebbe messo un sigillo sulla vittoria del campionato. E lo penso ancora oggi perchè quella vittoria ha messo da parte qualche insicurezza e per questo trovo davvero difficile che il Napoli possa dar fastidio a questa Inter.