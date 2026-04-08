Futuro Conte, summit a fine maggio

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha un contratto col club partenopeo fino al 2027, ma stando a quanto riportato da Repubblica, il suo futuro si deciderà in un summit previsto per fine maggio. “L’accordo tra le parti dovrà essere però trovato in primis sull’ipotesi di un rinnovo fino al 2028 – si legge -, perché avrebbe poco senso portare avanti un ciclo che ha già la data di scadenza, tra l’altro nell’anno del centenario del club azzurro. Per questo l’apertura di entrambi all’ipotesi Italia potrebbe rivelarsi strumentale. È una partita a scacchi e i tempi della FIGC – nuovo presidente il 22 giugno – rischiano di essere lunghi. Tra De Laurentiis e Conte le somme si tireranno molto prima”.

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