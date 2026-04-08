NewsCalcioRassegna Stampa

Futuro Conte, summit a fine maggio

By Emilia Verde
0

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha un contratto col club partenopeo fino al 2027, ma stando a quanto riportato da Repubblica, il suo futuro si deciderà in un summit previsto per fine maggio.  “L’accordo tra le parti dovrà essere però trovato in primis sull’ipotesi di un rinnovo fino al 2028 – si legge -, perché avrebbe poco senso portare avanti un ciclo che ha già la data di scadenza, tra l’altro nell’anno del centenario del club azzurro. Per questo l’apertura di entrambi all’ipotesi Italia potrebbe rivelarsi strumentale. È una partita a scacchi e i tempi della FIGC – nuovo presidente il 22 giugno – rischiano di essere lunghi. Tra De Laurentiis e Conte le somme si tireranno molto prima”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Bisantis, giorn.: “Napoli-Milan, questa partita si è vinta sulla…

News

De Laurentiis sicuro: “Senza tutti questi infortuni probabilmente avremmo vinto…

News

Gautieri, all.: “Penso che Conte sia stato bravo a tenere in panchina Politano…

News

Gol e vittorie, una curiosità che riguarda il Napoli di Conte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.