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Farina: “Parma solido e pratico, ma senza Pellegrino perde il 30% dei gol: contro le big servirà coraggio”

By Emanuela Menna
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Luca Farina. Di seguito, le sue dichiarazioni:

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“Il Parma è in grado di sporcare le partite, fa giocare male le avversarie. L’aspetto difensivo è la parte migliore del calcio di Cuesta. La difesa del Parma è la migliore della parte destra di classifica. In casa avrà grande attenzione. Vedremo con chi giocherà in attacco, senza Pellegrino squalificato. Pellegrino resterà in Serie A o andrà all’estero? Ha bisogno di un’altra stagione di conferma. Ha fatto bene, ma deve consolidarsi. È un giocatore con caratteristiche molto chiare, è un punto di riferimento. Le ha giocate tutte, sarà difficile costruire la partita senza di lui. Elpeghe potrebbe giocare dall’inizio, ma il Parma perde tanto senza Pellegrino. Circa il 30% dei gol segnati. Oristanio e Ondrejka non sono nel momento migliore. Sicuramente ci sarà Strefezza. Vedremo come si svilupperà la partita. Alisson Santos titolare? Può servire, è imprevedibile e salta l’uomo. Vedremo chi giocherà là davanti. L’ha dimostrato contro il Milan. Il Parma non fa molto possesso palla. La priorità di Cuesta è creare una squadra che arrivi alla salvezza, con un calcio pratico. Sta funzionando. Il Parma ha fatto una delle migliori partite all’Olimpico con il pallone tra i piedi. Prendere qualche rischio in pressione può essere la chiave”

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