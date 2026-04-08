De Laurentiis sicuro: “Senza tutti questi infortuni probabilmente avremmo vinto di nuovo lo scudetto”
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Los Angeles per la presentazione del fil sul quarto scudetto azzurro, AG4IN, ha parlato fra le altre cose della stagione sfortunata dei suoi ragazzi. Il Corriere dello Sport scrive: “L’ambizione è tornare a indossare lo scudetto sul petto, difendendo comunque questo, per ora, fino a quando l’aritmetica darà speranze alla squadra di Conte. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha esultato da Los Angeles per la vittoria di lunedì contro il Milan, quella del sorpasso in classifica. Ora il Napoli è secondo a meno sette dalla capolista Inter. E questi sono giorni frenetici, per Adl in America, per la prima statunitense del film “Ag4in”, quello che ha raccontato con immagini e dichiarazioni inedite il tricolore vinto con Conte.