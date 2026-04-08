Cortina, sopralluoghi al Lago Ghedina: il livello dell’acqua torna a crescere dopo giorni di secca

(Adnkronos) – Le verifiche sono arrivate. Questa mattina nei pressi del lago Ghedina, fra le montagne bellunesi sopra Cortina d’Ampezzo, la polizia locale e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per capire come mai da giorni l’iconico specchio d’acqua si sia sensibilmente ridotto: “Il livello dell’acqua al Lago Ghedina è ancora molto basso – spiega all’Adnkronos l’assessore alla Protezione Civile, Polizia Municipale, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale e Società Partecipate di Cortina d’Ampezzo, Stefano Ghezze – stamane ho fatto un sopralluogo in quello che per Cortina è un posto assolutamente iconico e di estrema rilevanza ed importanza. Abbiamo verificato che il flusso vitale dell’acqua è stato ripristinato e, mentre sono in corso ulteriori verifiche, il lago si sta riempiendo. Attualmente non ho ancora un report puntuale aggiornato: non sappiamo ancora quali possano essere state le cause, ma ci stiamo focalizzando sul risolvere la situazione. E vista l’importanza, per i nostri cittadini e per i turisti, del Lago Ghedina, ci stiamo attivando per capire quale sia stato il difetto, se c’è stato un difetto. Da parte dell’amministrazione di Cortina, dal primo momento, c’è una forte attenzione, sensibilità e molta passione”.

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Nei giorni scorsi fra quelli che avevano chiesto verifiche e approfondimenti sulla condizione del lago, c’era anche il titolare del ristorante Saliola al Lago Ghedina, Antonio Saliola: “Voglio ringraziare l’assessore Ghezze che, dal primo minuto in cui ho segnalato questo problema, si è messo a disposizione e ha fatto in modo che oggi ci fosse questo sopralluogo, insieme al geologo Ennio Grillo, i carabinieri, i vigili urbani, e ai tecnici dell’ente gestore dell’acqua. Adesso si stanno facendo varie prove: qualcuno ha detto che potrebbe essere un problema di rifornimento di acqua, qualche errore di apertura e chiusura delle valvole dell’acqua. Si tratta, probabilmente, di qualche errore tecnico: da stamane stanno operando, il livello dell’acqua è migliorato. Non sanno quale è stato il problema ma lo stanno risolvendo”. Tuttavia, “i danni e il mancato guadagno restano, e ne ho pagato io le conseguenze”, spiega Saliola, parlando di “una Pasqua morta, con disdette e un locale che è inguardabile: ricordiamoci sempre che questo è il ristorante Lago Ghedina. E Il lago – conclude – non c’è più”.

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