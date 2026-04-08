Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Fulvio Collovati. Di seguito le parole del campione del Mondo ’82 e attuale dirigente sportivo.

“Noi i veri campioni del mondo? Noi siamo i campioni dell’82, ma ho seguito come giornalista i ragazzi del 2006 che sono stati una generazione vincente. Il nostro percorso è stato diverso, venivamo da un momento difficile per il nostro Paese. Ma quelli che hanno vinto un Mondiale sono tutti campioni del mondo.

Dico sempre che ci vuole più tecnica e meno tattica, i giovani oggi devono essere esorcizzati dalla tattica. Oltre Politano non c’è nessun calciatore italiano che salta l’uomo come Kvaratskhelia o Yildiz. Non abbiamo più i numeri 10 di una volta. Ho l’impressione che chi sarà eletto come presidente della Federazione non riuscirà a risolvere tutti i problemi, perché avrà comunque delle imposizioni e delle restrizioni. A Gravina non bisogna fare applausi, ma sicuramente doveva fare delle riforme che non gli è stato permesso di fare perché il nostro è un Paese pieno di burocrazia. Sarà una lotta tra Malagò ed Abete, con il primo che sembra voluto da tutti; bisogna vedere, però, se gli faranno fare le riforme o se la politica si intrometterà”.

“Per quanto riguarda la partita tra Napoli e Milan di lunedì, gli azzurri hanno vinto meritatamente. I rossoneri giocano così: si difendono bene e cercano le occasioni nell’uno contro uno; questo è il gioco di Allegri, contestato anche da alcuni tifosi. Stanno raggiungendo l’obiettivo minimo chiesto ad inizio anno. Se arriveranno in Champions la loro non sarà un’annata fallimentare.

Scudetto? Prima della partita contro la Roma ho sempre detto che l’Inter era la favorita per lo scudetto e l’hanno dimostrato. Hanno fatto 5 gol ed i ritorni di Çalhanoglu e Lautaro sono stati fondamentali. Il Napoli ha ancora speranze, ma è tutto nelle mani dell’Inter.

Conte è l’uomo giusto per la Nazionale? Lo era anche per l’Inter e la Juventus, ma terrei in considerazione anche Allegri per questo ruolo”.