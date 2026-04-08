C’è un’altra Italia che cerca il passo Mondiale. Aprile rovente per il Femminile

Se i ragazzi hanno già pianto in Bosnia, le ragazze non possono sorridere. L’Italia Femminile di Soncin si è radunata ieri sera a Coverciano per tentare di dare una sterzata alle sorti del girone di qualificazione al Mondiale del 2027, iniziato con una sconfitta e un pareggio. L’unico punto conquistato vale l’ultimo posto nel raggruppamento insieme alla Serbia, il terzo ostacolo che sarà affrontato martedì 14 aprile a Leskovac (ore 18.15, Rai 2), poi sabato 18 aprile (ore 15) ci sarà la sfida contro la Danimarca a Copenaghen. Due impegni importanti, difficili, probabilmente decisivi in ottica primo posto, l’unico che assegna il pass diretto per il torneo in Brasile. Al momento la favorita è la Svezia. Le altre tre dovranno passare dagli spareggi. La grande novità nel gruppo azzurro è Massimino, difensore della Ternana, alla sua prima convocazione. Da sottolineare anche il ritorno della centrocampista Galli dell’Everton a otto mesi di distanza dall’ultima volta. fonte: CdS

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