NewsCalcioRassegna Stampa

Cds Campania – “NOI DA SCUDETTO”. AdL: “Senza infortuni sarebbe stato il nostro”

By Giuseppe Sacco
0

Il rimpianto

 

Factory della Comunicazione

«Secondi con tanti infortuni. Senza lo avremmo rivinto noi»

 

De Laurentiis cittadino onorario di Los Angeles, dove è per la prima di “Ag4in”, parla di Napoli e scudetto

 

 

L ambizione è tornare a indossare lo scudetto sul petto, difendendo comunque questo, per ora, fino a quando l’aritmetica darà speranze alla squadra di Conte. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha esultato da Los Angeles per la vittoria di lunedì contro il Milan, quella del sorpasso in classifica. Ora il Napoli è secondo a meno sette dalla capolista Inter. E questi sono giorni frenetici, per Adl in America, per la prima statunitense del film “Ag4in”, quello che ha raccontato con immagini e dichiarazioni inedite il tricolore vinto con Conte.   Fonte: CdS
Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Oggi (Fase 2) ultimo giorno per la vendita dei biglietti di…

News

“Fuori i secondi: il Napoli vince il duello Champions”

News

Pozzuoli incontra Rudy Krol: “Sarebbe un miracolo vincere lo scudetto…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive dell’8 aprile

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.