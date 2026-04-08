Cds Campania – “NOI DA SCUDETTO”. AdL: “Senza infortuni sarebbe stato il nostro”
Il rimpianto
«Secondi con tanti infortuni. Senza lo avremmo rivinto noi»
De Laurentiis cittadino onorario di Los Angeles, dove è per la prima di “Ag4in”, parla di Napoli e scudetto
L ’ ambizione è tornare a indossare lo scudetto sul petto, difendendo comunque questo, per ora, fino a quando l’aritmetica darà speranze alla squadra di Conte. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha esultato da Los Angeles per la vittoria di lunedì contro il Milan, quella del sorpasso in classifica. Ora il Napoli è secondo a meno sette dalla capolista Inter. E questi sono giorni frenetici, per Adl in America, per la prima statunitense del film “Ag4in”, quello che ha raccontato con immagini e dichiarazioni inedite il tricolore vinto con Conte. Fonte: CdS