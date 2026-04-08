Allenatori: il casting prevede sempre Italiano a cui si aggiunge Grosso

Come prevedibile, in tantissimi, pongono già Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Questo costringe il Napoli, comunque, a guardarsi intorno. Ricordiamo che il tecnico salentino ha ancora un contratto cin il Napoli e pare voglia continuare il suo progetto. Le stesse fonti che danno Conte prossimo ct, mettono in cima alla lista di De Laurentiis, Thiago Motta. E, come alternativa Italiano e Grosso. In merito agli ulti i due, su Il Mattino, si legge: “Gli altri due profili sono Fabio Grosso e Vincenzo Italiano. Grosso è uno dei principali artefici dell’ottima stagione del Sassuolo, che è più vicino all’Europa che alla retrocessione ed è al decimo posto. I neroverdi stanno proponendo un’idea di calcio efficace e De Laurentiis ne ha apprezzato le qualità. Italiano, invece, è da tempo un pallino del presidente. Di fatto, ogni volta che c’è un cambio in panchina è sempre ai vertici del casting. Quindi, non è da escludere nemmeno adesso, anche perché a differenza di alti anni questo potrebbe essere un buon momento per incontrarsi. Poi, ovviamente, non c’è da escludere un nome a sorpresa, magari internazionale. De Laurentiis, si sa, adora i colpi di scena, per deformazione professionale.”

Factory della Comunicazione