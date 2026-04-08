Alisson Santos: Manna ci ha creduto, ha rischiato ed ha vinto

La Gazzetta dello Sport scrive di Alisson Santos, attaccante del Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona. Il Napoli pare abbia già comunicato agli agenti del calciatore la volontà di riscattarlo. L’acquisto a titolo definitivo del brasiliano avverrà al termine di questa stagione: il club di De Laurentiis invierà una PEC ai portoghesi in cui comunicherà la volontà di esercitare l’opzione d’acquisto. Si legge: “Nel carteggio, nei pensieri di quel gennaio torbido (per tutti quegli infortuni), nella scelta mirata che Giovanni Manna, il direttore sportivo, sfidando la diffidenza, aveva imposto a se stesso e suggerito ad Aurelio De Laurentiis e ad Antonio Conte. Su Alisson de Almeida Santos bisogna crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e rischiando in prima persona: tre milioni e mezzo per il prestito dallo Sporting di un attaccante intravisto qua e là potevano apparire un azzardo ma le relazioni spingevano ad osare. Fatto”.