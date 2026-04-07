UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Napoli e Milan, Pellegrino salta gli azzurri!

Ammende, fra le altre, a Napoli e Milan per ritardi nella presentazione in campo e sette calciatori squalificati. Queste le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, al termine della 31esima giornata di Serie A, come si legge su legaseriea.it. Nel prossimo turno il Parma, che sfiderà proprio la squadra di Antonio Conte, dovrà fare a meno di Mateo Pellegrino: il centravanti argentino, diffidato, ha rimediato un’ammonizione che lo terrà fuori dal match del Tardini.

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Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI €5.000,00 E AMMONIZIONE

MALEH Youssef (Cremonese): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).