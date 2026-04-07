Tommaso Turci: “Il Napoli vuole vincerle tutte. Alisson Santos? Ha una mentalità da gigante”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Tommaso Turci, giornalista di Dazn, il quale ha parlato del Napoli e della lotta scudetto.

Ecco le sue parole:

“Quanto ci crede Antonio Conte? Lui ci crede tanto, il Napoli vuole arrivare a vincere tutte le partite che restano. Arriverebbe a chiudere il campionato con più punti della scorsa stagione. Ho avuto la sensazione di voler trasmettere il messaggio di non lasciare nulla in questo campionato. Questo atteggiamento lo vedo negli occhi della squadra, tutti mi trasmettono questa energia. Anche chi subentra dalla panchina come Politano e Alisson Santos.

Penso che Conte stia pensando di costruire qualcosa di grande. Il prossimo turno di campionato è essenziale, con l’Inter che deve giocare contro il Como. Perché non crederci con 5 vittorie di fila, con la rosa recuperata.

Conte in Nazionale? Credo che Antonio Conte sia un allenatore talmente forte e bravo che sarebbe una garanzia per la Nazionale e lui ne è consapevole. Però sono discorsi che restano in sospeso, vanno valutate tante altre cose. La priorità è finire la stagione con il Napoli, poi si valuterà con il presidente di Federazione. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori italiani, giusto che è sulla bocca di tutti.

Alisson Santos? Ha potenzialità giganti. Le qualità sono sugli occhi di tutti. Ha grande forza, vola e strappa. Ha personalità, atteggiamento, è un giocatore maturo e coraggioso. Io c’ero al Maradona in Napoli-Roma, e non è facile avere quell’atteggiamento e cattiveria di spaccare tutto. Ha una personalità di un gigante, specialmente a livello mentale.”