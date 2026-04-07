Sport e Solidarietà: al Maradona il 26 maggio ‘La Notte dei Leoni’ con leggende del calcio. Modalità di partecipazione e regolamento per Scuole, Istituti scolastici e  scuole calcio

Il 26 maggio 2026, a partire dalle ore 17.00, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà “La Notte dei Leoni”, un grande evento benefico promosso e organizzato dall’ Associazione Calciatori Attori Italiani che unisce sport, spettacolo e impegno sociale.

Cuore della kermesse sarà la partita di beneficenza che vedrà scendere in campo Napoli Legends and Friends contro Legends Resto del Mondo and Friends, in una serata all’insegna dello spettacolo e della solidarietà.

L’evento, con il Patrocinio del Ministero della Giustizia, sostiene la ristrutturazione del teatro del carcere minorile di Nisida, storico spazio donato da Eduardo De Filippo, e le attività della Fondazione Santobono Pausilipon.

La manifestazione gode inoltre dei patrocini del Senato della Repubblica, del Comune di Napoli, della F.I.G.C., del CONI della L.N.D. e della L.N.D. Campania.

L’iniziativa vuole trasmettere un forte messaggio di partecipazione e cambiamento, sensibilizzando in particolare le giovani generazioni contro il bullismo e il cyberbullismo e contro ogni forma di violenza di genere, promuovendo una cultura fondata sul rispetto delle regole e della legalità.Modalità di partecipazione e regolamento per Scuole, Istituti scolastici e scuole calcio

Ogni scuola, istituto e scuola calcio potrà fare richiesta di partecipazione alla

sfilata di apertura inviando una mail a [email protected] e indicando:

– Nome della scuola o istituto o scuola calcio

– Numero di biglietti che si desidera acquistare

– Recapiti (telefono e e-mail) di un referente

• IBAN per la restituzione del 30% dell’importo versato dalla scuola, istituto o scuola calcio, da poter utilizzare per le loro esigenze interne. Tale importo sarà restituito con bonifico entro un mese dalla fine dell’evento, a seguito della Conferenza Stampa che si terrà in presenza delle Istituzioni e stampa, nella quale saranno indicati gli esiti della manifestazione e gli introiti raccolti a favore dei beneficiari dell’evento.

I biglietti dovranno essere richiesti all’indirizzo e-mail lanottedeileoni@gmail.com e verranno consegnati attraverso la stessa e-mail, in formato PDF o in casi eccezionali consegnati direttamente alla scuola con nostro personale.

La scuola e/o istituto e/o scuola calcio dovrà effettuare un bonifico, in un unico pagamento, indicando nella causale il nome della scuola e il numero di biglietti corrispondenti all’importo versato.

– Prezzo unico del biglietto d’ingresso : € 5,00

– Coordinate bancarie per l’acquisto:

ASSOCIAZIONE CALCIATORI ATTORI ITALIANI

IT16E0329601601000064367350

FIDEURAM – INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA

CAUSALE : ACQUISTO BIGLIETTI LA NOTTE DEI LEONI

Gli istituti scolastici e le scuole calcio se interessati a partecipare alla sfilata dovranno comunicarlo preventivamente al momento della richiesta dei biglietti.

Per le sfilate si richiede 1 accompagnatore scolastico. Ogni studente dovrà essere munito del titolo di accesso allo Stadio. Gli studenti affetti da invalidità potranno beneficiare di n. 1 omaggio per l’accompagnatore.

L’appuntamento per le sfilate è fissato per le ore 17.00 allo Stadio DIEGO ARMANDO MARADONA in Via Tanzillo – NAPOLI

Il posteggio degli autobus sarà indicato dalle autorità presenti addette alla viabilità e sicurezza.

I ragazzi, muniti di biglietto, faranno il giro del campo e un loro accompagnatore ritirerà una targa di partecipazione, ideata per l’occasione dal grande Maestro orafo delle dive del cinema e della TV Gerardo Sacco. Una volta effettuato il giro del campo, prenderanno posto sugli spalti nei settori corrispondenti al titolo di accesso.

RECAPITI PER OGNI TIPO DI INFORMAZIONE

Segreteria La Notte dei Leoni: 331 4491463-351 416 9815-329 0577561- [email protected]