Scudetto, tutto nelle mani dell’Inter: il Napoli spera ancora

Il giornalista Giuseppe Pastore, volto di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la corsa Scudetto intervenendo su un noto canale YouTube, concentrandosi sul duello tra Inter e Napoli.

Factory della Comunicazione

Secondo Pastore, il prossimo turno potrebbe risultare decisivo per le sorti del campionato, con due sfide chiave in programma: Parma-Napoli e Como-Inter.

“Domenica può chiudersi definitivamente il campionato. C’è Parma-Napoli prima e Como-Inter dopo.

Se il Napoli arriva a -4 dall’Inter mette l’ultima pressione all’Inter, che se riesce a ripetersi ipoteca il titolo di campione d’Italia. Un 1-2% al Napoli dobbiamo ancora lasciarlo, anche perché ha cambiato passo negli ultimi cinque turni di campionato, ma è tutto nelle mani dell’Inter”