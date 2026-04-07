NewsCalcioNapoli

Scudetto, tutto nelle mani dell’Inter: il Napoli spera ancora

By Emanuela Menna
0

Il giornalista Giuseppe Pastore, volto di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la corsa Scudetto intervenendo su un noto canale YouTube, concentrandosi sul duello tra Inter e Napoli.

Factory della Comunicazione

Secondo Pastore, il prossimo turno potrebbe risultare decisivo per le sorti del campionato, con due sfide chiave in programma: Parma-Napoli e Como-Inter.

Domenica può chiudersi definitivamente il campionato. C’è Parma-Napoli prima e Como-Inter dopo.

 

Se il Napoli arriva a -4 dall’Inter mette l’ultima pressione all’Inter, che se riesce a ripetersi ipoteca il titolo di campione d’Italia. Un 1-2% al Napoli dobbiamo ancora lasciarlo, anche perché ha cambiato passo negli ultimi cinque turni di campionato, ma è tutto nelle mani dell’Inter”

Potrebbe piacerti anche
News

De Laurentiis celebra il quarto scudetto a Hollywood: tra orgoglio e ambizioni future

News

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Mircea Lucescu

News

Occhi su Singo per rinforzare la fascia destra

News

Conte verso la Nazionale? Il Napoli pensa a Klopp come possibile erede

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.