CalcioNapoliNews

Savoldi, l’inchino del Maradona tutto a mister due miliardi

By Gabriella Calabrese
0

Il presente, certo, ma anche il passato. Quello fatto di gloria e gol, quello dei colpi “impossibili”, quello dei Beppe Savoldi. Il Maradona si ferma e si inchina. Scrive il Cds; Il Napoli e il Maradona si sono inchinati al mito di Beppe Savoldi prima della partita con il Milan: un omaggio a un totem del calcio italiano, un attaccante straordinario con trascorsi in Nazionale che ha arricchito la storia dell’Atalanta, del Bologna e del Napoli dal 1975 al 1979 con 77 gol in 165 partite. Mister 2 miliardi, centravanti di razza purissima e artista del colpo di testa, se n’è andato il 26 marzo a 79 anni e il club ne ha celebrato la memoria invitando i suoi figli Guia e Gianluca, un tempo centravanti del Napoli come papà e oggi allenatore e padre di due giovanissimi calciatori, Giorgio e Ludovico. Bella e sentita la cerimonia: il vicepresidente Edo De Laurentiis consegna alla famiglia una maglia azzurra numero 9 con il nome “Savoldi” e il Maradona esplode in un lungo applauso, mentre l’immagine di Beppegol scorre sugli schermi. Molto emozionante anche l’incontro tra Gianluca Savoldi e Paolo Sorrentino, super tifoso del Napoli e ieri allo stadio come Toni Servillo, Ruud Krol e il vate Valerio Bianchini.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

PHOTOGALLERY – De Laurentiis (cittadino onorario) a Los Angeles per la prima di…

News

Sky – Napoli, decisione importante sul futuro di Alisson Santos

News

Operazione sorpasso riuscita, luci e cambi: i voti azzurri del CdS

Calcio

Conte: “Difenderemo lo scudetto fino alla fine; ovvio che si faccia il mio nome…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.