Politano ancora in gol contro il Milan: la rete di ieri ultima di una lunga serie!

Antonio Conte lo aveva previsto. “Nella rifinitura – ha detto il tecnico del Napoli nel post gara – comunicandogli che sarebbe partito dalla panchina, avevo detto a Politano che il suo ingresso avrebbe risolto la partita. Così è stato“. Non che ci volesse chissà qualche capacità divinatoria, visto che l’esterno azzurro sembra avere un vero e proprio conto in sospeso con il Milan.

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Con quello di ieri sera al Maradona, si legge su La Gazzetta dello Sport, sono ben sette i gol segnati al Diavolo, l’avversario che ha castigato più volte nella sua carriera. “Sì, è proprio la sua preda preferita” conferma l’amico Spinazzola davanti alle telecamere. E, in effetti, sono tanti i momenti in cui ha fatto piangere (ma anche infuriare) i tifosi rossoneri negli ultimi anni. Quello di ieri sera è solo l’ultimo di una lunga serie.