Perillo, Rai: “Il Napoli ha blindato la qualificazione alla prossima Champions. Tra i migliori Buongiorno”

Antonello Perillo, condirettore Tgr Rai, ha commentato, attraverso i social, la vittoria del Napoli, ieri sera sul Milan per 1-0. “Con i tre punti conquistati contro il Milan, il Napoli ha di fatto blindato la qualificazione alla prossima Champions League e si pone come principale, forse unica, possibile rivale dell’Inter nella corsa scudetto. Vittoria meritata per impegno, attenzione, concentrazione e per le scelte di Conte, che anche contro Allegri ha indovinato mosse e contromosse riuscendo a tirare fuori il massimo dalla squadra. Pesantissima l’assenza di Hojlund a poche ore dalla grande sfida del “Maradona”, bravissimo il tecnico leccese a dar fiducia al brasiliano Giovane, protagonista di un’ottima prestazione, per poi sparigliare tutto con l’inserimento di Alisson Santos. Tra i migliori Buongiorno, bravo nel guidare il pacchetto arretrato, Spinazzola, abile negli inserimenti sulla fascia mancina, e Politano, per il gol che ha deciso la partita. Tra i meno brillanti si segnala De Bruyne, stranamente impreciso più di una volta nei passaggi”.

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