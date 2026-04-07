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Per Politano terzo gol in tre stagioni al Milan: ognuno di questi ha avuto un peso

By Riccardo Cerino
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In tempi più recenti, l’inerzia non è cambiata. Nelle ultime tre stagioni, si legge su La Gazzetta dello Sport, Politano ha proseguito nel castigare i rossoneri con un gol all’anno ma, curiosamente, sempre al Maradona.

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Suo il sinistro che ha dato il via alla rimonta (2-2 finale) del 2023/24, ma anche la volée che ha sbloccato la gara (poi finita 2-1 per gli azzurri) del 2024/25, l’anno del quarto scudetto. Infine ieri sera. Quando ha infilato Maignan di sinistro (tanto per cambiare) mettendo fine al sogno scudetto del Diavolo. Ancora una volta.

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