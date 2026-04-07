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Parma, ripresa degli allenamenti: nel mirino la sfida al Napoli! Almqvist può rientrare

By Riccardo Cerino
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Due giorni di meritato riposo al Parma, in coincidenza con le festività pasquali. Le attività al Mutti Training Center sono riprese questa mattina, con la squadra che ha ricominciato gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli, fa sapere il portale TMW che riprende ParmaLive.com. Arrivano buone notizie anche dall’infermeria: dopo il recupero di Bernabé, anche Pontus Almqvist ha svolto la seduta assieme ai compagni.

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Per lo svedese dunque si riaprono le porte della convocazione in vista della prossima giornata di Serie A, nella quale i ducali dovranno rinunciare a Pellegrino: il Giudice Sportivo ha emesso il suo consueto report di fine turno e l’ammonizione ricevuta dall’argentino contro la Lazio costerà la sfida agli azzurri. L’attaccante argentino sale così a quota cinque ammonizioni stagionali.

Un’assenza pesante per l’attacco crociato, con mister Carlos Cuesta che dovrà trovare una soluzione per sopperire alla mancanza dell’argentino. Confermata anche l’ammonizione ricevuta da Gabriel Strefezza, che sale a quota due ammonizioni stagionali. Nessuno squalificato, invece, per quanto riguarda il Napoli, che non avrà defezioni in questo senso.

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