Operazione sorpasso riuscita, luci e cambi: i voti azzurri del CdS

Operazione sorpasso riuscita ieri sera al Maradona. Il Napoli batte il Milan e sale al secondo posto in classifica. Defezioni, problemi fisici, cambi modulo, tutto deve costantemente essere cambiato. Una cosa resta sempre uguale: il Maradona pieno e la grinta di una squadra che getta il cuore oltre l’ostacolo. I voti azzurri del CdS:
Conte 7 – La vince con i cambi, senza più un centravanti, e con la solita emergenza. Sorpasso riuscito: il suo Napoli è secondo dietro l’Inter.
Milinkovic-Savic 6
Un’uscita così così su Pavlovic nel primo tempo, poi ordinaria amministrazione.
Un’uscita così così su Pavlovic nel primo tempo, poi ordinaria amministrazione.
Juan Jesus 6,5
In controllo, con enorme personalità. Bravo a non concedere il destro sulla prima occasione di Nkunku.
In controllo, con enorme personalità. Bravo a non concedere il destro sulla prima occasione di Nkunku.
Beukema (40’ st) sv
Buongiorno 7
Gioca quasi tutta la partita con un cartellino giallo sul groppone, ma senza che gli pesi minimamente. Ci prova di testa, senza fortuna.
Gioca quasi tutta la partita con un cartellino giallo sul groppone, ma senza che gli pesi minimamente. Ci prova di testa, senza fortuna.
Olivera 7
Ruba palla a Fofana e mette Giovane in fuga nel primo tempo con una bella verticalizzazione. Poi dal suo cross nasce il gol vittoria di Politano.
Ruba palla a Fofana e mette Giovane in fuga nel primo tempo con una bella verticalizzazione. Poi dal suo cross nasce il gol vittoria di Politano.
Gutierrez 6
Inizia a destra, poi chiude a sinistra per coprire alle spalle di Alisson Santos. Sempre attento..
Inizia a destra, poi chiude a sinistra per coprire alle spalle di Alisson Santos. Sempre attento..
Anguissa 6,5
La condizione fisica si rivede e a centrocampo vince il duello con Rabiot.
La condizione fisica si rivede e a centrocampo vince il duello con Rabiot.
Lobotka 6,5
Con il suo stile, ordinatissimo, attento, mai una sbavatura.
Con il suo stile, ordinatissimo, attento, mai una sbavatura.
Spinazzola 6
Sfiora il gol con un gran destro a giro, ma fa ripartire un’azione pericolosa di Nkunku dopo la mezz’ora.
Sfiora il gol con un gran destro a giro, ma fa ripartire un’azione pericolosa di Nkunku dopo la mezz’ora.
Politano (29’ st) 7,5
Entra e segna il gol vittoria (il 7° in carriera al Milan). Assatanato nel finale: aizza il pubblico del Maradona e copre pure su Leao.
Entra e segna il gol vittoria (il 7° in carriera al Milan). Assatanato nel finale: aizza il pubblico del Maradona e copre pure su Leao.
De Bruyne 6
Non riesce a liberare il destro per calciare in porta, ma si occupa della regia sulla trequarti ed è attento in copertura.
Non riesce a liberare il destro per calciare in porta, ma si occupa della regia sulla trequarti ed è attento in copertura.
Elmas (40’ st) sv
McTominay 6
Marcato a vista, ci prova con una rovesciata difficilissima sul finale del primo tempo. Chiude da centravanti, quando Giovane lascia il campo e Conte ridisegna la squadra.
Marcato a vista, ci prova con una rovesciata difficilissima sul finale del primo tempo. Chiude da centravanti, quando Giovane lascia il campo e Conte ridisegna la squadra.
Giovane 6
Messo in avanti per l’assenza di Hojlund. Spreca una fuga nel primo tempo, ma nel secondo è Maignan con una gran parata a togliergli la prima gioia.
Messo in avanti per l’assenza di Hojlund. Spreca una fuga nel primo tempo, ma nel secondo è Maignan con una gran parata a togliergli la prima gioia.
Alisson (25’ st) 7
La luce che accende il Napoli. L’uomo sprint per il sorpasso al Milan, che fatica a contenerlo quando entra a metà ripresa.
La luce che accende il Napoli. L’uomo sprint per il sorpasso al Milan, che fatica a contenerlo quando entra a metà ripresa.