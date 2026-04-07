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Occhi su Singo per rinforzare la fascia destra

By Emanuela Menna
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Il Napoli inizia a pianificare la prossima stagione e valuta nuovi rinforzi per la rosa. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna c’è Wilfried Singo, difensore classe 2000 attualmente al Galatasaray.

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L’ex Torino è considerato un possibile innesto ideale per affiancare Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra, grazie alla sua combinazione di qualità tecniche, fisicità e versatilità. Le buone prestazioni in Turchia hanno attirato l’interesse di diversi club, rendendo però la trattativa potenzialmente complessa.

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