“Sì, alla fine è stata una vittoria meritata. Non è stata una grande partita, perché le due squadre si sono molto neutralizzate e ci sono stati diversi errori. Però il Napoli ha vinto meritatamente per le occasioni create e perché ha sfruttato il momento migliore. L’ingresso di Matteo Politano è stato decisivo , quindi l’allenatore è stato molto bravo a capire il momento giusto.”

“Io credo che, se mai ci fosse una squadra in grado di impensierire l’Inter, sarebbe solo il Napoli. Ero abbastanza sicuro che l’Inter avesse bisogno di una sosta: se si ricorda, dissi che alla squadra nerazzurra quella pausa sarebbe arrivata proprio al momento giusto, perché era in calo fisico e psicologico. Infatti lo ha dimostrato anche contro la Roma. Ora però credo che l’Inter difficilmente si fermerà.

Il Napoli deve fare il suo e continuare a vincere, perché nel calcio tutto può cambiare da un momento all’altro. Non deve lasciare nulla al caso. Detto questo, credo che l’Inter possa vincere lo scudetto più facilmente, perché ha ripreso a correre e soprattutto è tornato Lautaro Martínez, che per loro è determinante. Il Napoli sta facendo quello che deve fare, è secondo in classifica e credo manterrà il secondo posto, però non deve mollare, perché basta una partita sbagliata dell’Inter per riaprire tutto.”