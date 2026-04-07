Napoli-Milan, Conte e Allegri “se le danno”, ma è degli assenti il peso maggiore

Il Napoli ha battuto il Milan, ieri sera al Maradona, per la trentunesima giornata di campionato di Serie A, conquistando il secondo posto in classifica, e per Conte e Allegri è stata sfida aperta. Il Corriere dello Sport scrive: “Tatticamente, Allegri e Conte se le suonano di santa ragione, ma a fare più rumore sono proprio gli assenti: gli attacchi pungono poco, tanto che le tre punte in campo collezionano due tiri in tre – di Giovane il più pericoloso – e vanno tutte fuori. I virtuosi dell’uno contro uno e dell’attacco alla profondità sono in panchina o in tribuna”.

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