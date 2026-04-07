Napoli/Milan, (1-0) il diavolo perde la coda ed il secondo posto

Il Napoli conquista una vittoria fondamentale battendo il Milan per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, nel big match della 31ª giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato Matteo Politano, autore del gol partita nella ripresa.

Factory della Comunicazione

La gara, molto equilibrata nel primo tempo, ha visto un avvio leggermente migliore del Milan, capace di rendersi pericoloso nei primi minuti senza però concretizzare. Col passare del tempo, il Napoli ha preso campo e fiducia, controllando maggiormente il possesso e chiudendo la prima frazione senza reti.

Nella ripresa gli azzurri hanno alzato il ritmo, schiacciando i rossoneri nella propria metà campo. Il momento decisivo arriva al 79’: cross dalla sinistra e inserimento perfetto di Politano, che calcia al volo battendo il portiere e facendo esplodere il Maradona.

Nel finale il Milan prova a reagire, ma senza creare veri pericoli. Il Napoli gestisce con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi.

Statistiche della partita

Possesso palla: Napoli 55% – Milan 45%

Tiri totali: Napoli 8 – Milan 4

Tiri in porta: Napoli 3 – Milan 1

Calci d’angolo: Napoli 3 – Milan 0

Ammonizioni: Politano-Buongiorno (NAP)

Migliore in campo

Matteo Politano (Napoli)

Entrato nella ripresa, ha deciso la gara con il gol vittoria, risultando determinante.

Analisi del match

Il Napoli ha dimostrato grande solidità e maturità tattica, controllando la gara nella ripresa e meritando la vittoria. Il Milan è apparso poco incisivo e non è riuscito a reagire dopo lo svantaggio.

Con questo successo, il Napoli conquista tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

A cura di Giovanni Mirengo