Montecarlo, c’è un super tifoso per Sinner: in tribuna spunta Bolt

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Jannik Sinner fa il suo debutto nel Masters 1000 di Montecarlo, nella sfida del secondo turno contro il francese Ugo Humbert. Oggi, martedì 7 aprile, il fuoriclasse azzurro è impegnato nel suo match d’esordio nel torneo del Principato e ad assistere al confronto c’è anche un tifoso particolare. A sostenere Jannik, in tribuna sul Court Ranier III, c’è la leggenda della velocità Usain Bolt.

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La leggenda dell’atletica, otto ori ai Giochi Olimpici tra Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016 (100 metri, 200 metri e staffetta 4×100) è già da qualche giorno nel Principato di Monaco. In mattinata era arrivato per assistere anche alla prima sfida sul Centrale, quella tra Berrettini e Bautista Agut (terminata dopo pochi minuti a causa del ritiro dello spagnolo) . Qualche giorno fa, Bolt aveva assistito anche al big match di Ligue 1 tra Monaco e Marsiglia.

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