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Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Mircea Lucescu

By Emanuela Menna
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Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni.  L’allenatore ha guidato nella sua lunga carriera Inter, Pisa e Brescia. Era ricoverato da diversi giorni in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario di Bucarest. Il tecnico rumeno era stato ricoverato lo scorso 29 marzo dopo aver accusato un malore mentre stava preparando l’amichevole contro la Slovacchia. Le dimissioni erano previste per venerdì, ma è stato colpito da un infarto.

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