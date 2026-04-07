La Moviola – Doveri arbitra con sicurezza ma sul taccuino manca un giallo

Solo 6 falli fischiati nel primo tempo. È il manifesto di Doveri (Il Cds vota 6)che mostra subito il suo stile con la soglia del fallo sempre alta che mantiene per tutta la durata della gara.

Qualche errore di valutazione, però, l’arbitro lo commette: al 26′ della ripresa, in fascia all’altezza del lato corto dell’area di rigore del Milan, si perde l’intervento falloso di Athekame su Alisson. Manca, dunque, un calcio di punizione per il Napoli.

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DISCIPLINARE

Anche a livello disciplinare ci stava l’ammonizione, al 29′ del primo tempo, per la sbracciata di Pavlovic su Giovane. Doveri si è limitato a concedere la punizione. L’arbitro è comunque rimasto sempre in controllo della gara e sono stati corretti i cartellini gialli per Buongiorno al 12′ del primo tempo e a Politano al 36′ della seconda frazione.

NO RETROPASSAGGIO

Al 49′ della ripresa qualche giocatore del Milan ha reclamato dopo che Milinkovic-Savic ha preso con le mani il pallone toccato da Gutierrez sul tentativo di cross di Leao. Ma non si trattava assolutamente di retropassaggio, dunque, tutto regolare.

VAR: Mariani 6

Non ha nodi da dover sbrogliare. Il controllo sulla rete del Napoli è veloce e semplice, perché non ci sono infrazioni. Fonte: CdS