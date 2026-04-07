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Krol: “Napoli nel cuore, Conte sta facendo un lavoro straordinario. Scudetto? Nulla è deciso”

By Emanuela Menna
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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore. Di seguito, le sue dichiarazioni:
Il Napoli sta bene! Ieri nel primo tempo col Milan non l’ho visto giocare bene, ma con l’ingresso di Politano ed Alisson la palla ha iniziato a girare più velocemente.
A 7 giornate dalla fine del campionato non si può dire nulla di certo perchè nel calcio nulla è impossibile. Il Como deve vincere contro l’Inter se vuole arrivare tra le prime 4. E’ una sorpresa questo Como e certamente vorrà fare una bella figura. Fabregas è uno che vuole sempre vincere per cui nel calcio mai scrivere la parola fine prima della fine.
Conte mi piace. Continuerei con lui il prossimo anno. Ha tirato fuori il massimo da questo Napoli, nonostante i tanti infortuni, il Napoli è lì e questi significa che l’allenatore è meraviglioso. Conte trova sempre una nuova formula per accumulare punti.
Il Napoli occupa sempre una grande parte nel mio cuore.
L’Olanda non vincerà il Mondiale, non ha tanta qualità o comunque non abbastanza da poter vincere. E’ una bella squadra, ma non una grande squadra

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