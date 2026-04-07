NewsCalcioNapoli

In campo i Fab Four dopo più di sei mesi, e tanti infortuni nel mezzo

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha battuto il Milan ieri al Maradona, conquistando il secondo posto in classifica, ed in campo si sono rivisti dopo più di sei mesi, i Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, ferito dall’assenza improvvisa di Rasmus, si affida alle invenzioni dei Fab Four, di nuovo insieme dal primo minuto in campionato dopo 190 giorni di attesa e infortuni: mancavano dall’andata a San Siro e in generale dall’1 ottobre in Champions. Il primo pressing offensivo del Milan e le pressioni alte, però, funzionano bene anche in inferiorità, e raramente il Napoli riesce a graffiare in verticale o con i movimenti dentro il campo di De Bruyne e McTominay, bravi a girarsi e a puntare, senza però trovare soluzioni vere. Di contro, Conte sceglie un atteggiamento meno aggressivo, diciamo anche più prudente sin dal primo pressing: quando Modric si abbassa in costruzione (a quattro), i quinti si alzano e Saelemaekers viene dentro, il Napoli fa blocco e attende di riconquistare e ripartire”.

Factory della Comunicazione

Fonte foto SSCN

Potrebbe piacerti anche
News

La Moviola – Doveri arbitra con sicurezza ma sul taccuino manca un giallo

News

CdS – Conte lancia Giovane, ma il primo tempo resta senza guizzi particolari

News

Il Mattino – Si pensa al futuro: Zeballos e non solo sul taccuino di Manna

News

De Laurentiis su Conte in nazionale: “Se me lo chiedesse Antonio penso di sì,…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.