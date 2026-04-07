In campo i Fab Four dopo più di sei mesi, e tanti infortuni nel mezzo

Il Napoli ha battuto il Milan ieri al Maradona, conquistando il secondo posto in classifica, ed in campo si sono rivisti dopo più di sei mesi, i Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, ferito dall’assenza improvvisa di Rasmus, si affida alle invenzioni dei Fab Four, di nuovo insieme dal primo minuto in campionato dopo 190 giorni di attesa e infortuni: mancavano dall’andata a San Siro e in generale dall’1 ottobre in Champions. Il primo pressing offensivo del Milan e le pressioni alte, però, funzionano bene anche in inferiorità, e raramente il Napoli riesce a graffiare in verticale o con i movimenti dentro il campo di De Bruyne e McTominay, bravi a girarsi e a puntare, senza però trovare soluzioni vere. Di contro, Conte sceglie un atteggiamento meno aggressivo, diciamo anche più prudente sin dal primo pressing: quando Modric si abbassa in costruzione (a quattro), i quinti si alzano e Saelemaekers viene dentro, il Napoli fa blocco e attende di riconquistare e ripartire”.

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Fonte foto SSCN