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Il voto azzurro del Mattino, top e flop del Napoli

By Simona Marra
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Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del Maradona

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Napoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall’Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro. La partita del Maradona si è conclusa con il risultato di 1-0, a segno Politano. Ecco le pagelle del match de Il Mattino, con i top e i flop della sfida del Maradona.

 

MILINKOVIC SAVIC 5,5 Esce a vuoto e Pavlovic lo grazia nel primo tempo, poi la sua è una partita piuttosto serena

 

GIOVANE 5,5 C’è De Winter che non pare avere mai problemi su di lui, ma ha un lampo a inizio ripresa che mostra le sue potenzialità. Voglia di lasciare il segno, tanta. Dà il meglio di sé proprio quando comincia a muoversi con maggiore ampiezza, da destra a sinistra. (24’st Alisson 6,5: parte subito col razzo tra i piedi, poi si prende gioco di Fofana e costruisce l’azione per il gol di Politano.

 

OLIVERA 7 Sulla carta ha maggiore libertà e ne approfitta. Meticoloso lavoro a centrocampo per garantire pressing, coperture sui movimenti. Non è un caso che sia lui a fare il cross per il gol di Politano, dopo che Fofana lo lascia libero.

 

POLITANO7,5: un rapace, spunta quasi dal nulla e colpisce di controbalzo e di esterno sinistro. Sembra facile, ma non lo è affatto. Sangue freddo e piede caldissimo Conte vuole un uomo capace di saltare l’avversario e lo trova.

 

 

 

 

CONTE 7,5 Deve fare a meno pure di Hojlund che va ko nella notte, si arrangia con Giovane. Nel primo tempo prova a capire le intenzioni di Allegri, poi decide di voler vincerla la partita e nel finale risistema ancora tutto, con McTominay prima punta. Tipo il mago Merlino. Cambia i due esterni e costruisce il suo scacco matto.

 

 

 

 

DOVERI 6,5 C’è un giallo che manca su Pavlovic che allarga il gomito su Giovane. Poi fischia poco e fa bene.

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