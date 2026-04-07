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Il microscopio rosa: Alisson entra e spacca, Politano fa il diavolo!

By Gabriella Calabrese
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Tutte le valutazioni e i voti della Gazzetta dello Sport alla prova degli azzurri ieri sera contro il Milan al Maradona. Operazione sorpasso riuscita…team image
6,5
Napoli
Non bello ma vincente. Seconda partita consecutiva senza prendere gol. Adesso la solidità pesa.

Factory della Comunicazione

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6
Milinkovic-Savic
Uscita a vuoto da brividi che quasi spalanca le porte della gloria a Pavlovic. Aiuta però nell’avvio dell’azione, non deve effettuare interventi.
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6,5
Juan Jesus
Grinta e personalità, anche giocando adattato a destra fa sentire il peso dell’esperienza e del carisma. Sbaglia praticamente nulla.
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6,5
Buongiorno
Ammonito all’alba del match per fermare Modric, potrebbe giocare condizionato e invece è impeccabile in marcatura e sempre attento in area.
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7
Olivera
Prova straordinaria per applicazione difensiva e incisività offensiva. Pesca in profondità Giovane, poi infiocchetta l’assist d’oro per Politano-gol.
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6
Gutiérrez
Parte a destra, chiude a sinistra. Prova generoso, con qualche pausa e qualche difficoltà a giocare a piede invertito. Però aiuta nelle due fasi.
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Il peggiore
5,5
Anguissa
Il motore è ancora piuttosto ingolfato e si vede. Fatica a strappare, ad aggredire alto e ripartire. Ci mette il fisico come può.
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6
Lobotka
Troppo traffico per dirigere a ritmi alti e si adegua alla situazione. Cresce nella ripresa, quando gli spazi si allargano. E il Napoli può spingere.
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6,5
Spinazzola
Vince lui duello con Saelemaekers e nel primo temo regala l’unico brivido, con una bella serpentina al limite e destro e giro che non gira abbastanza.
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6
De Bruyne
Sottotono anche lui per un tempo, sbaglia appoggi che non sono da lui. Poi diventa più pulito e la manovra azzurra cresce nettamente di qualità.
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6
McTominay
Mezza punta, mezz’ala, alla fine pure centravanti per l’emergenza, per cercare di sfruttare i centimetri in acrobazia. Non dominante, quasi una novità.
6
Giovane
Suona la sveglia dopo 50’ di noia mortale, con un bolide dalla distanza disinnescato da Maignan. Dentro per il forfeit di Hojlund, fatica ma lotta.
7
Alisson Santos
Vitamina V, come vittoria. Entra e spacca, come solo lui sa fare. Con strappi, virate, dribbling. Da un suo no-look per Olivera nasce l’azione del gol.
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Il migliore
7
Politano
Il Diavolo è lui: quando vede il Milan, si esalta. Volée da tre punti, secondo gol consecutivo in casa: premio a un lavoro super.
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s.v.
Elmas
Dentro nei minuti finali per dare pressione e freschezza. Col rientro dei Fantastici 4 ha perso un ruolo centrale, ma è alternativa di lusso.
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s.v.
Beukema
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6,5
Conte
Perde Hojlund in mattinata, ma è abituato all’emergenza e a fare di necessità, virtù. Come dice la storia, o vince o fa secondo…
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