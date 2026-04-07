Il microscopio rosa: Alisson entra e spacca, Politano fa il diavolo!
6,5
Napoli
Non bello ma vincente. Seconda partita consecutiva senza prendere gol. Adesso la solidità pesa.
6
Milinkovic-Savic
Uscita a vuoto da brividi che quasi spalanca le porte della gloria a Pavlovic. Aiuta però nell’avvio dell’azione, non deve effettuare interventi.
6,5
Juan Jesus
Grinta e personalità, anche giocando adattato a destra fa sentire il peso dell’esperienza e del carisma. Sbaglia praticamente nulla.
6,5
Buongiorno
Ammonito all’alba del match per fermare Modric, potrebbe giocare condizionato e invece è impeccabile in marcatura e sempre attento in area.
7
Olivera
Prova straordinaria per applicazione difensiva e incisività offensiva. Pesca in profondità Giovane, poi infiocchetta l’assist d’oro per Politano-gol.
6
Gutiérrez
Parte a destra, chiude a sinistra. Prova generoso, con qualche pausa e qualche difficoltà a giocare a piede invertito. Però aiuta nelle due fasi.
Il peggiore
5,5
Anguissa
Il motore è ancora piuttosto ingolfato e si vede. Fatica a strappare, ad aggredire alto e ripartire. Ci mette il fisico come può.
6
Lobotka
Troppo traffico per dirigere a ritmi alti e si adegua alla situazione. Cresce nella ripresa, quando gli spazi si allargano. E il Napoli può spingere.
6,5
Spinazzola
Vince lui duello con Saelemaekers e nel primo temo regala l’unico brivido, con una bella serpentina al limite e destro e giro che non gira abbastanza.
6
De Bruyne
Sottotono anche lui per un tempo, sbaglia appoggi che non sono da lui. Poi diventa più pulito e la manovra azzurra cresce nettamente di qualità.
6
McTominay
Mezza punta, mezz’ala, alla fine pure centravanti per l’emergenza, per cercare di sfruttare i centimetri in acrobazia. Non dominante, quasi una novità.
6
Giovane
Suona la sveglia dopo 50’ di noia mortale, con un bolide dalla distanza disinnescato da Maignan. Dentro per il forfeit di Hojlund, fatica ma lotta.
7
Alisson Santos
Vitamina V, come vittoria. Entra e spacca, come solo lui sa fare. Con strappi, virate, dribbling. Da un suo no-look per Olivera nasce l’azione del gol.
Il migliore
7
Politano
Il Diavolo è lui: quando vede il Milan, si esalta. Volée da tre punti, secondo gol consecutivo in casa: premio a un lavoro super.
s.v.
Elmas
Dentro nei minuti finali per dare pressione e freschezza. Col rientro dei Fantastici 4 ha perso un ruolo centrale, ma è alternativa di lusso.
s.v.
Beukema
6,5
Conte
Perde Hojlund in mattinata, ma è abituato all’emergenza e a fare di necessità, virtù. Come dice la storia, o vince o fa secondo…