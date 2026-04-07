Hojlund ko: mattinata di accertamenti

Mattinata di accertamenti per Rasmus Hojlund: dopo il forfait improvviso di ieri sera per il Milan, l’attaccante del Napoli questa mattina ha risposto presente alla chiamata di Conte ma non ritornerà direttamente ad allenarsi in gruppo con i compagni.

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Il danese, come riporta Il Mattino, si sottoporrà ad accertamenti medici per approfondire la natura del malanno che ieri lo aveva messo ko: Rasmus ha denunciato ai medici per tutta la giornata forti dolori allo stomaco con sintomi influenzali e febbre. Saranno le analisi di questa mattina a fare un quadro più chiaro della situazione e a chiarire quando potrà rientrare in gruppo al cento percento.