Frana a Petacciato, Italia divisa in due: chiuso un tratto dell’A14, caos su linea ferroviaria

(Adnkronos) – Italia spezzata in due lungo la dorsale Adriatica per la riattivazione della frana nell’area di Petacciato. Pesanti le ripercussioni su viabilità, ferrovia e collegamenti nord-sud. Chiuso un tratto dell’A14, compreso tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. Rimane invariata la precedente chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari. Code chilometriche e forti disagi al traffico pesante con i tir costretti a deviazioni e spesso impossibilitati a proseguire sulle strade alternative interne.

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La situazione è resa ancora più complessa dall’interruzione o rimodulazione di diverse tratte ferroviarie sulla dorsale Adriatica con riprogrammazione dei collegamenti anche verso direttrici alternative.

Diverse le abitazioni interessate dal movimento franoso con molte aree a rischio isolamento. “Le frane sono difficili da gestire e da mettere in sicurezza, soprattutto quando interessano centri abitati dove bisogna delocalizzare le famiglie e trovare per loro una sistemazione”. Il governatore sottolinea comunque l’aspetto più critico in questo momento, quello dei collegamenti: “Questa non è solo un’emergenza del Molise ma nazionale, perché l’Italia è divisa in due. In questo momento non si possono spostare mezzi e persone da nord a sud e viceversa” dice all’Adnkronos il presidente della Regione, Francesco Roberti.

A livello comunale, la situazione è altrettanto critica, il sindaco, Antonio Di Pardo, descrive un quadro drammatico: “Siamo rimasti isolati con tutti gli accessi interrotti. Stiamo lavorando con forze dell’ordine e Protezione civile per garantire una messa in sicurezza temporanea”. E aggiunge: “Stiamo cercando di sistemare le persone che dovranno essere evacuate, perché per la prima volta il terreno argilloso sotto le abitazioni si sta muovendo”. Nel frattempo, diverse famiglie sono già state evacuate dalle abitazioni, situate lungo il percorso della frana. Sul posto sono in corso continui sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici specializzati.

Le istituzioni sono in piena emergenza operativa: la Protezione Civile ha attivato un comitato operativo per coordinare gli interventi urgenti e valutare misure immediate. Sul fronte regionale, il presidente Francesco Roberti parla di una crisi che supera i confini locali, mentre il sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo segue da vicino le operazioni di messa in sicurezza insieme a vigili del fuoco e tecnici.

Il monitoraggio del fenomeno è affidato anche agli specialisti sul campo, tra cui il geologo Nicola Sciarra, impegnato in sopralluoghi e verifiche costanti. La dorsale adriatica resta quindi fortemente compromessa, con l’Italia di fatto divisa in due e la gestione dell’emergenza concentrata sul ripristino minimo della mobilità e sulla sicurezza della popolazione.

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