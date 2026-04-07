Adnkronos News

Forlì, ucciso a coltellate dopo una lite nella notte: un sospettato

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Omicidio nella notte a Forlì, dove un un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte dopo una lite. Poco prima delle 3 di questa notte, la Polizia è infatti intervenuta in una macelleria su richiesta di uno straniero che era nel locale e che ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita. Dopo essere arrivati sul posto, i poliziotti hanno forzato la porta di accesso e sono entrati, trovando una persona ferita e un corpo esanime dietro al bancone.  

Factory della Comunicazione

Secondo quanto fa sapere la Polizia in una nota, “il cadavere presentava evidenti lesioni da arma da taglio e segni di colluttazione”. Sul posto è intervenuto personale del 118, la Squadra Mobile, il magistrato di turno, il medico legale e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e di Forlì. “Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto al termine di una lite tra cittadini stranieri – si legge ancora nella nota –. Al momento un sospettato è in Questura per essere interrogato”.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Bper è main sponsor del Padiglione Venezia alla 61esima edizione della…

Adnkronos News

Montecarlo, c’è un super tifoso per Sinner: in tribuna spunta Bolt

Adnkronos News

Kanye West, è polemica per lo show a Londra. Il rapper: “Pronto a incontrare…

Adnkronos News

Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.