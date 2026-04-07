E’ nei cambi che Conte tira fuori l’asso nella manica

Il primo tempo di Napoli-Milan, ieri sera al Maradona, è stato piuttosto statico, vuoi anche per la mancanza all’ultimo di Hojlund, ma Conte ha trovato nei cambi l’arma per battere gli avversari e scavalcarli in classifica. Il Corriere dello Sport scrive: “Tatticamente, Allegri e Conte se le suonano di santa ragione, ma a fare più rumore sono proprio gli assenti: gli attacchi pungono poco, tanto che le tre punte in campo collezionano due tiri in tre – di Giovane il più pericoloso – e vanno tutte fuori. I virtuosi dell’uno contro uno e dell’attacco alla profondità sono in panchina o in tribuna. Serve un lampo. E Conte lo trova rivoluzionando l’assetto: dentro Alisson e Politano, McT a fare il falso nove. E guarda un po’, l’impatto offensivo aumenta e arrivano tiri e pericoli: sono proprio Alisson e Politano a costruire insieme con Olivera il gol dell’1-0. E del sorpasso”.

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