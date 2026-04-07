De Winter sulla sconfitta con il Napoli: “Siamo stati meno fortunati di loro”

Il difensore del Milan, Koni De Winter ha parlato ai microfoni SportMediaset dopo la partita giocata e persa per 1-0 contro il Napoli.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue parole:

“La partita è stata molto chiusa, da parte di tutte e due le squadre. Ci sono state poche occasioni, loro con quelle avute hanno fatto gol: la partita è stata questa”.

Forse vi siete ‘svegliati’ un po’ troppo tardi?

“Loro si sono difesi bene. Sugli episodi siamo stati meno fortunati, merito a loro comunque”

Rimane il focus di fatto solo sulla Champions League.

“Come facciamo da tutto l’anno, affrontiamo una partita dopo l’altra. Il campionato non finisce oggi, vedremo poi dove saremo arrivati”.

Vedi la flessione di risultati da parte del Milan?

“Bisogna dare equilibrio, andando avanti come abbiamo fatto per essere a questo punto della classifica adesso”

Sei punti sul quinto posto sono un margine sufficiente?

“È un vantaggio, ma il metodo con cui affrontiamo questo campionato è guardando a noi stessi”.