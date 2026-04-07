De Laurentiis celebra il quarto scudetto a Hollywood: tra orgoglio e ambizioni future

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato alla prima americana del docufilm “Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli” presso l’Egyptian Theatre, celebrando il titolo di Serie A 2024/2025 conquistato con Antonio Conte. Durante l’evento ha sottolineato il legame tra cinema e calcio e l’importanza di portare Napoli negli Stati Uniti.

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“Abbiamo vinto con il Milan, quindi sto molto bene. Cosa significa unire Hollywood e Napoli? Questo unire l’amore tra Hollywood, che è la patria dei migliori film, e Napoli che è l’amore nel mondo è un ponte che vogliamo aprire con l’America. Questo teatro poi penso sia il migliore per proiettare il film sul quarto scudetto, è stata un’esperienza incredibile, un thriller fino all’ultimo minuto, non sapevamo fino alla fine come sarebbe finita”.

De Laurentiis ha poi elogiato Conte e analizzato la stagione, segnata da numerosi infortuni:

“Devo dire che con Conte abbiamo vinto perché è il re delle sorprese. Riguardo la stagione? Abbiamo avuto tantissimi infortuni, 11-12 giocatori infortunati. Solo ora stiamo recuperando giocatori importanti ma nonostante ciò abbiamo ancora diversi giocatori fuori”.

Infine, ha lasciato uno spiraglio per il futuro:

“Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto. Ma mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno”.