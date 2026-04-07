Crisi energetica e scuola, Valditara assicura: “La Dad non è contemplata in alcun modo”

(Adnkronos) – “La Dad non è contemplata in alcun modo”. Così all’Adnkronos Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito sull’eventualità di un ritorno alla didattica a distanza in seguito alla crisi energetica legata alle conseguenze della guerra in Iran.

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Valditara ha smentito le voci che da qualche ora si stavano inistentemente rincorrendo. “La crisi energetica, con ripercussioni immediate sul costo dei carburanti, potrebbe portare l’Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il governo e il Parlamento potrebbero valutare l’adozione della didattica a distanza al seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working. Potrebbe sembrare una soluzione eccessiva, ma sarebbe consequenziale all’entrata in vigore di misure atte a risparmiare le risorse energetiche, dalla razionalizzazione di luce, gas, petrolio allo smart working per tutti i dipendenti pubblici”, era stato l’allarme lanciato da Marcello Pacifico, presidente di Anief, il sindacato di categoria della scuola. Secondo Pacifico, “non si tratterebbe di un’iniziativa isolata dell’Italia, considerando che già la riduzione dei giorni di lavoro viene adottata in diversi altri paesi del mondo”. La scuola, a ogni modo, aveva concluso Pacifico, “dovrà essere l’ultima a chiudere ma se la guerra in Medioriente continua potrebbe essere colpita dalla attuale crisi”.

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