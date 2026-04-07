Corbo: “Napoli, serve equilibrio e meno infortuni. Conte decisivo, ma ora tocca a De Laurentiis scegliere”

“Ci vuole una vigilante rincorsa perché può succedere sempre di tutto a chi è in testa. Il Napoli deve essere attento per non avere scrupoli e se l’Inter vincerà lo scudetto e il Napoli finirà secondo, credo che si possa essere soddisfatti. Poi bisognerà capire il motivo dei tanti infortuni per evitare di ripetere gli stessi problemi.

Spero che il Napoli tenga Conte che è uno che vince le partite impossibili. Tanti si sarebbero rassegnati a metà campionato lui invece studia soluzioni, corregge gli errori e si batte fino al 90esimo. La Nazionale è una grande vetrina che lo aspetta e che lui si aspetta. De Laurentiis è arrivato ad un punto chiave, deve decidere cosa fare perchè ha bisogno di uno stadio nuovo che deve rendere profitti.