Conte verso la Nazionale? Il Napoli pensa a Klopp come possibile erede

Le voci su un possibile passaggio di Antonio Conte alla Nazionale italiana si fanno sempre più concrete, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando eventuali sostituti. Tra i nomi emersi, il giornalista Mario Fabbroni indica Jürgen Klopp come candidato principale, anche se l’operazione sarebbe complessa.

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Conte, nonostante le difficoltà iniziali legate a una rosa profondamente rinnovata, ha dimostrato capacità di adattamento e gestione del gruppo. De Laurentiis non forzerà la sua uscita, ma è consapevole del rischio concreto di perderlo. In caso di addio, il Napoli punterebbe su un profilo internazionale per mantenere alta la competitività. Anche Giovanni Malagò potrebbe avere un ruolo nel facilitare l’eventuale passaggio di Conte alla Nazionale.