Conte: “Difenderemo lo scudetto fino alla fine; ovvio che si faccia il mio nome per l’Italia”

« Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia: se siamo al secondo posto bisogno dire grazie ai ragazzi, bravissimi a sopperire alle tante assenze di quest’anno. Questa volta non c’era Hojlund ma anche Rrahmani, Neres, Di Lorenzo e Vergara. Forse un’altra squadra, con tante assenze, sarebbe naufragata, e invece questa ha dato il meglio di sé. Tutti sono stati assoluti protagonisti. La cosa straordinaria è stata fatta in quei momenti di difficoltà e oggi stiamo continuando il percorso. Scherzavo con Politano, prima della partita, avevo previsto che avrebbe potuto fare la differenza entrando in corsa: tutti si mettono a disposizione. Matteo è stato importante come Alisson. Ora mancano sette partite e bisogna centrare l’obiettivo Champions: se lo è per il Milan o la Juve, non capisco perché non debba esserlo anche per il Napoli. L’Inter merita di stare prima in classifica, ma noi dobbiamo restare lì» . Lo ha detto Antonio Conte al termine della gara di ieri sera contro il Milan. Le sue dichiarazioni continuano attraverso il CdS: «In un momento di gioia, essendo tornati al secondo posto, ci tengo a ringraziare i ragazzi: hanno risposto alla grande in un momento veramente tragico. Ora stiamo aspettando Rrahmani, che dovrebbe recuperare per la prossima o l’altra, e anche Di Lorenzo è sulla via del recupero. Non è questione di crederci, noi dobbiamo essere molto realisti: non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino non una volta, ma più volte. Vedendo quello che ha fatto l’Inter finora, però, è davvero molto difficile. Noi vogliamo difendere lo scudetto fino alla fine e vogliamo mantenere il piede sull’acceleratore. Non perdiamoci in proclami e continuiamo così, anche perché la Champions va ancora conquistata e non va assolutamente persa per tutti i benefici che porta». Inevitabile un passaggio sulla Nazionale al futuro. Conte è realista: «Posso dire che è giusto che il mio nome faccia parte di un lotto di candidati. Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione per tanti motivi, ho già fatto il ct due anni e sono lusingato. Ma sapete benissimo qual è la mia situazione: sono molto concentrato sul Napoli, ho un altro anno di contratto e come sapete vedrò il presidente a fine stagione».

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