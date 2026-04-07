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Cittadinanza onoraria di Los Angeles a De Laurentiis

By Emilia Verde
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Grande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all’Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film “Ag4in”, che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli. L’evento è stato ospitato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro.

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Fonte e Foto Sito ufficiale SSCN

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