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Champions, oggi Real-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale e oggi, martedì 7 aprile, è subito tempo del big match
Real Madrid-Bayern Monaco. I Blancos sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Manchester City, mentre i tedeschi hanno buttato fuori l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

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Ecco le probabili formazioni di Real-Bayern, in campo alle 21:  

Real Madrid (4-3-1-2) Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa. 

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany. 

La partita di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

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