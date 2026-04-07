CdS – Conte lancia Giovane, ma il primo tempo resta senza guizzi particolari

Il Napoli, che ieri ha battuto il Milan al Maradona, ha dovuto fare a meno all’ultimo minuto di Rasmus Hojlund,al suo posto Conte ha lanciato Giovane. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte lancia Giovane in attacco al posto di Hojlund, steso da un virus influenzale prima della partita, e perde di certo nell’attacco alla profondità e nei duelli spalle alla porta: Max senza due talenti, Antonio con un bel po’ di furore in meno. La partita fatica ad accendersi, anzi nel primo tempo è francamente bruttina: l’unico tiro nello specchio lo firma Fofana al 6′, dicevamo, un centrocampista. Stop. E così a regalare le cose migliori sono due difensori: Juan Jesus e soprattutto il gigantesco Pavlovic, bravi a fermare proprio Nkunku e Giovane lanciati verso la porta. Per il resto, studio generalizzato e attenzione reciproca“.

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Fonte foto SSCN