Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata

(Adnkronos) –

Le ‘Belve’ di Francesca Fagnani sono tornate. Parte oggi, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto da Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda ogni martedì in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.

Factory della Comunicazione

Ospiti della prima puntata: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Tornano dunque i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Da quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)